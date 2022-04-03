شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمر حجازى "للإرادة عنوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثبت السباح المصرى عمر حجازى يوما بعد يوم، أنه للإرادة عنوان بعد أن أصبح واحد من أهم الرياضيين الذين تغلبوا على المحنة بصورة تدعو إلى الفخر.

عمر حجازى لم يعرف المستحيل ونجح فى الدخول بموسوعة جينيس من أوسع الأبواب محققا أرقاما قياسية: أطول مسافة سباحة بنفس واحد بواقع 48.56 متر، وأطول مسافة سباحة بنفس واحد باستخدام الزعانف بواقع 7.76 متر – كلاهما عن تصنيفات البترالأحادي فوق الركبة.

تعرض السباح المصري عمر حجازى لظروف صعبة، فبعد أن قرر الانتقال لسيناء ليبدأ حياة جديدة في بيت شاطئ ونقل مهام عمله فى أحد المصارف المصرية، واجهه أصعب تحد في حياته بعد أن تعرض لحادث مروري أثناء قيادته دراجة نارية فقد السيطرة عليها إثر حفرة في الطريق رمت به تحت عجلات شاحنة نقل تمر بالشارع.

عمر صاحب الـ 25 عاماً، وجد حجازي نفسه بين الموت والحياة؛ حيث نقله المارة إلى مستشفى قريب وبعد بتر ساقه وأسابيع من العلاج النفسي والجسدي، سافر حجازي إلي ألمانيا للبحث عن طرف صناعى بديل عن طرفه المفقود.

تغلب عمر حجازى على هذه المحنة بشكل إيجابى حتى أصبح يعطى دروسا نفسية لدفع الناس للتغلب على المحن، وقام حجازي بعبور خليج العقبة سباحة، كما قام بقطع المسافة بين طابا في سيناء وحتي أهرامات الجيزة على دراجة هوائية.

ويرصد الخليج 365 لقطات السباح صاحب الإرادة القوية "عمر حجازى " فى الصور التالية :



عمر حجازى بالفورمال



عمر حجازى فى الجيم



عمر حجازى و إرادة قوية



عمر حجازى



عمر حجازى 2



عمر حجازى 3