شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يتحدى الهلال السودانى على التأشيرة الافريقية في سهرة رمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات العاشرة مساء اليوم الأحد، اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الهلال السودانى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى على ستاد الأهلى والسلام في سهرة رمضانية، لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية بحضور 5 الاف مشجع.

وأسند الاتحاد الأفريقي الكاف، تحكيم مباراة الاهلى والهلال للزامبي جاني سيكازوي حكم الساحة ويعاونه الكاميروني ألفيس مساعد أول، وفاتسوني من ليسوتو مساعد ثاني، والكاميرني بليس يفين حكماً رابعاً، فيما يقوم بدور المراقب اللقاء الإثيوبي ألمو مازينفيا، بينما اختير نوكونقو منسقاً عاماً للمباراة، والسيراليوني محمد فريمان منسقاً أمنيا من قبل الكاف.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الأولى لدورى الأبطال برصيد 7 نقاط، ويحتاج للفوز أو التعادل بأى نتيجة لضمان الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما يتربع على صدارة المجموعة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا برصيد 16 نقطة والذى حسم تأهله متصدراً للمجموعة ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يقبع المريخ في المركز الأخير برصيد 4 نقاط وودع أمال المنافسة.

وباتت فرص الأهلي فى الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي قوية، حيث يحتاج لتحقيق أى نتيجة إيجابية فى مباراة الليلة ضد الهلال السوداني، سواء الفوز أو التعادل بأى نتيجة، لضمان الصعود لربع نهائي البطولة التي يحمل لقبها موسمين على التوالي.

بينما يحتاج الهلال السوداني للفوز على الأهلي بأى نتيجة لضمان الصعود لدور الثمانية، لأنه بالفوز على الأحمر سيصل للنقطة 7 ويتساوى مع الأحمر ولكنه سيتفوق بميزة المواجهات المباشرة.

ورغم أن الاهلى بطل إفريقيا في آخر نسختين، كان يمني النفس بتصدر مجموعته، إلا أن الوصافة تحمل له ذكريات سارة، حيث حل ثانيا في دور المجموعات بالنسختين الماضيتين من المسابقة القارية، قبل أن يتوج باللقب في النهاية.

ويتطلع الأهلي لتقديم عرض قوي أمام الهلال السوداني الذي لاتزال فرصه في التأهل قائمة ،وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على خوض تجهيز لاعبي الفريق جيداً لخوض مباراة الليلة وتحدث معه بشأن الأخطاء التى أرتكبوها في مباريات دوري الابطال الافريقى بالنسخة الحالية ويأتي في مقدمتها، إهدار الفرص والتمركز الخاطئ وغياب التركيز .

وخاض الأهلي تدريباته الأخيرة على ملعب التتش واستعاد نجومه الدوليين سواء مع منتخب مصر أو الثنائى على معلول وأليو ديانج ، ويفتقد المارد الأحمر جهود عدد من نجومه في مباراة الليلة بسبب الإصابة وهم أكرم توفيق وبدر بانون وعمار حمدى وصلاح محسن ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم .

وشرح موسيماني خلال التدريبات الأخيرة للاعبي الأهلي بعض الجمل الفنية التى يرغب في تطبيقها خلال مباراة الهلال بهدف الفوز وحسم التأهل للدور التالي في البطولة القارية لاسيما وأن الأهلي يلعب الليلة أول مبارياته في شهر رمضان الكريم.

في المقابل ، طالب البرتغالي جواو موتا، المدير الفني للهلال السودانى لاعبيه بالتمسك بالفرصة الأخيرة للتأهل لدور الثمانية مؤكداً أن المارد الأحمر لم يظهر بشكل قوى في النسخة الحالية لدوري الابطال الافريقى وأن الفوز عليه ليس بالأمر المستحيل