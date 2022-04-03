بينها 4 مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تختم اليوم مباريات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة حاسمة وفاصلة بين الأهلي والهلال السوداني تقام الساعة العاشرة مساء على ستاد الأهلي والسلام.

فريق صنداونز ضمن المقعد الأول والوصول لدور الثمانية بعدما أنهى الفريق الملقب بـ"البرازيليون" مرحلة المجموعات في مركز الصدارة بـ16 نقطة.

ونستعرض في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال :

قناة beIN SPORTS HD 3 الناقلة لمباراة لمباراة الأهلي والهلال على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمباراة الأهلي والهلال :

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمباراة الأهلي والهلال :

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمباراة الأهلي والهلال :

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة تايم سبورتس الأرضية (مفتوحة) الناقلة لمباراةلمباراة الأهلي والهلال :

عبر التردد الأرضى UHF 32