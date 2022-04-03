التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال السوداني في لقاء الحسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على ملامح تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تأتي تلك المباراة بهدف تحديد الفريق الذي سيتأهل إلى ربع نهائي البطولة في المركز الثاني من المجموعة الأولى التي يتصدرها صنداونز الجنوب إفريقي.

ويلجأ موسيماني إلى عدد من التعديلات في ملامح الفريق، بسبب الإصابات التي يعاني منها، وهو ما يضطره إلى الرجوع لطريقة 4-2-3-1، بدلا من 4-3-3 أو 3-4-3.

ومن المتوقع أن يجرى المدرب الجنوب إفريقي عدد من التغييرات بخلاف تشكيل مباراة المريخ الماضية، حيث سيعتمد على أيمن أشرف وكريم فؤاء، بدلًا من محمد هاني ومحمد عبد المنعم، بجانب أحمد عبد القادر، وأليو ديانج بدلًا من حسين الشحات، حمدي فتحي.

ويأتي التشكيل المتوقع كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط المدافع: عمرو السولية، أليو ديانج.

خط الوسط المهاجم: محمد مجدي "أفشة"، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو.

المهاجم: محمد شريف.