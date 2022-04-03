تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تختتم مساء يوم الأحد، منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2021-2022، حيث تتبقى مباراتان فقط على النهاية.



المباراة الأولى تجمع بين الأهلي المصري والهلال السوداني، والثانية يستضيف فيها الرجاء المغربي نظيره وفاق سطيف الجزائري.

الأهلي يكفيه الفوز أو حتى التعادل بأي نتيجة لضمان العبور إلى دور الثمانية، بينما يبحث الهلال عن الانتصار لاقتناص بطاقة التأهل.

موعد مباراة الأهلي والهلال هو العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام على استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويعاني الأهلي من غيابات عدة، لكن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق، استقر على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المباراة، وفق تقارير إعلامية مصرية.

وعلى الأرجح سيضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، خلف الرباعي كريم فؤاد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

في خط الوسط سيتواجد الثنائي عمرو السولية مع آليو ديانج، خلف صانع الألعاب محمد مجدي قفشة، والجناحين أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو، ومهاجم وحيد محمد شريف.

في المقابل، يفرض الجهاز الفني للهلال حالة كبيرة من السرية على ملامح تشكيل الفريق أمام الأهلي، وكذلك لم تنشر أي تقارير سودانية تفاصيل في هذا الصدد.