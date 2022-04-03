شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار محترف.. محمد صلاح من "نجريج" إلى مقارعة ميسى ورونالدو والتفوق عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة"، مقولة تنطبق على كل لاعب مصرى نجح فى الوصول للعالمية ووضع اسمه بين الكبار ورفع علم مصر فى المحافل الأوروبية والعالمية، ولم يكن يتخيل أكثر المتفائلين أن الدورى المصرى سيخرج منه لاعب كرة قدم يتألق فى الملاعب العالمية وينافس نجوم العالم.

ونستعرض خلال شهر رمضان مشوار محترف مصرى من الذين رفعوا اسم مصر عاليا فى جميع المحافل الدولية، وبالتأكيد سنبدأ هذه السلسلة بأفضل محترف مصرى على الإطلاق ألا وهو محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى.

لم يكن طريق صلاح إلى النجومية مفروشا بالورود، فمن رحم المعاناة خرج الشاب وتجاوز عقبات لكى يصل إلى هدفه، تمسك بحلمه حتى فى أصعب الأوقات، وشيئاً فشيئاً تحوّل إلى ظاهرة.

مشوار محترف.. البداية

ولد محمد صلاح فى مدينة بسيون - محافظة الغربية يوم 15 يونيو 1992، وعقب 16 عاما شارك فى مباراته الأولى مع نادى المقاولون العرب، حيث بدأ مسيرته فى فريق شباب المقاولون العرب، وكان يلعب فى مركز الظهير دائما.

وشارك صلاح فى الدورى المصرى لكرة القدم للمرة الأولى، فى مارس 2010، وسجل هدفه الرسمى الأول فى ديسمبر 2010، ليصل إلى 44 مباراة سجل فيها 12 هدفا.

وخاض فريق بازل السويسرى مباراة ودية مع منتخب مصر تحت عمر 23 عاما فى مارس 2012، بحيث كانت فرصة صلاح فى إظهار نفسه، وشارك فى الشوط الثانى واستطاع تسجيل هدفين، قاد بهما المنتخب المصرى إلى الفوز بنتيجة 4-3.

بازل بداية الصحوة

بعد تألقه فى المباراة الوديّة، قدّم فريق بازل السويسرى عرضاً إلى فريق المُقاولون العرب، للتعاقد مع محمد صلاح لمدة 4 أعوام فى مُقابل مليونى يورو. وفى موسم 2012-2013، فاز بازل بلقب الدورى السويسرى بقيادة المصرى محمد صلاح، الذى اختير "الفتى الذهبي" فى الدورى السويسرى فى ذلك العام، ولعب معه 79 مباراة أحرز فيها 20 هدفاً.

الانتقال إلى تشيلسى

في يناير 2014، أعلن تشلسي ضم صلاح من بازل في ظل وجود اهتمام من جانب ليفربول، وصلاح قضى موسما في لندن تضمن تجربة داخل «انفيلد» الذي كان له تأثير فى ما بعد على قراره بالقدوم إلى ليفربول، وخاض معهم 19 مباراة سجل خلالها هدفين فقط.

وانتقل بعدها لإيطاليا على سبيل الإعارة مع فيورنتينا، وشارك فى 26 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، ليترك الفيولا ويرتدى قميص روما الذى لعب معه 83 مباراة سجل فيهم 34 هدفا، وينطلق من روما إلى ليفربول.

الانتقال إلى ليفربول

في 22 يونيو 2017، أعلن نادى ليفربول الإنجليزى تعاقده رسمياً مع النجم المصرى محمد صلاح قادماً من روما الإيطالى بعقد يمتد لمدة خمسة أعوام.

ولم يكشف نادى ليفربول عن قيمة التعاقد، إلا أن وسائل الإعلام الإيطالية ذكرت أن صفقة انتقال محمد صلاح كلفت خزينة "الريدز" 42 مليون يورو بخلاف 8 ملايين يورو تصرف "مكافآت".

وخاض محمد صلاح حتى الآن مع ليفربول 240 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 153 هدفا وصنع57 هدفا آخر لزملائه، وأصبح حاليا أحد أفضل لاعبى العالم في كرة القدم إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق، والذى منحه العديد من أساطير كرة القدم الأفضلية على البرتغالى كريستيانو رونالدو والأرجنتينى ليونيل ميسى.