شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحل ضيفا على مازيمبي في لقاء حسم صدارة مجموعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النادي المصري، في الثالثة عصر اليوم الأحد، ضيفا على نظيره مازيمبي الكونغولي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة، والتي تجمع الفريقين على استاد مازيمبي بلوبومباشي، في لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة، حيث يبحث كل فريق عن خطف نقاط المباراة من أجل حسم الصراع على صدارة المجموعة، بعدما تأكد رسميا تأهل الفريقين إلى ربع نهائي الكونفدرالية، ويكفي أبناء بورسعيد التعادل بأي نتيجة لحسم الصدارة.

ويتصدر النادي المصرى مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما يحتل مازيمبي الكونغولي المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفى المركز الثالث يأتي فريق أوتوهو برصيد 5 نقاط، وأخيراً تذيل القطن الكاميروني المجموعة برصيد نقطتين.

وشدد معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية من ذلك اللقاء، سواء بالفوز أو التعادل على أقل تقدير، للحفاظ على صدارة المجموعة، مشددا على ضرورة عدم استقبال أي أهداف في الدقائق الأولى من اللقاء حتى لا يمثل ذلك ضغطاً على اللاعبين للتعويض.

ويفتقد النادي المصري لجهود الرباعي، محمد عنتر وأحمد الشيخ وحجاج عويس وزياد فرج، وأكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق أن محمد عنتر يعاني من شد بالعضلة الخلفية يحتاج معه للخضوع لبرنامج تأهيلي يستمر لنحو أسبوع، فيما أثبتت الفحوصات الطبية إصابة أحمد الشيخ بكدمة قوية في أربطة الركبة وستتحدد مدة علاجه وفقًا لتقرير الأشعة التشخيصية التي سيخضع لها اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يجهز الشعباني كل من محمد جريندو وأحمد حمودي لبدء اللقاء.

ويقود المباراة طاقم تحكيمي مكون من: حكم الساحة الغاني "دانيال نيي لاريا"، ومعه كل من النيجيري "صامويل بوادوتاكام"، مساعد حكم أول والغاني "كواسي أشيمبونج"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع النيجيري، "جوزيف أوجابور".

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، كريم العراقي - ياسر حمد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي، فريد شوقي - حسن علي - عمرو موسى - محمد جريندو - إلياس الجلاصي، وعمرو مرعي.