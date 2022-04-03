شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد تسعيرة التعاقد مع الأجانب في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادى الزمالك، على تحديد سقف للتعاقدات مع اللاعبين الأجانب في المرحلة المقبلة، وتحديد مبلغ مليون دولار للتعاقدات الجديدة، وكذلك للاعبين الحاليين في حالة وجود رغبة في تجديد تعاقد أي منهما، حيث رفضت الإدارة زيادة القيمة المادية في تلك التعاقدات بسبب عدم استفادة الزمالك بالمحترفين المتواجدين حاليًا في ظل هبوط مستواهم بشكل ملحوظ.

وترغب إدارة الزمالك في الاستغناء عن معظم المحترفين المتواجدين في صفوف الفريق بالوقت الحالي، مع التعاقد مع لاعبين غيرهم للتدعيم في الموسم الجديد، خاصة وإن البرتغالي جوسفالدو فيريرا وضع جميع اللاعبين تحت التقييم في الوقت الحالي لاتخاذ القرار المناسب مع نهاية الموسم، وتحديد الأسماء التي سيتم الاستغناء عنها وكذلك الأسماء التي سيتم التعاقد معها في الميركاتو الصيفى المقبل.

فى سياق أخر، أبدى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اقتناعه بأيمن حفني صانع ألعاب الفريق، حيث تحدث المدرب مع اللاعب، مؤكدًا له إنه سيكون أحد الركائز الأساسية التي سيعتمد عليها في الفترة المقبلة،، خاصة وإن فيريرا مقتنع بإمكانيات حفنى منذ ولايته الأولي.