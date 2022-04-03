شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. طاهر محمد طاهر يعيد الأهلى أمام الرجاء بهدف +90 بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة في الشباك، وهى اللحظة التي تنتزع الآهات، سواء في المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون لتعلن عن تقدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه، وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم هو هدف طاهر محمد طاهر الذى أعاد به الأهلى أمام الرجاء المغربى في بطولة السوبر الأفريقى، التى جمعتهما على استاد أحمد بن على بالريان ببطولة السوبر الأفريقى، التى تقام فى دولة قطر.

تقدم حميد أحداد للرجاء المغربى فى الدقيقة 13 في بداية المباراة، وحاول الأهلى كثيرا إدراك التعادل إلا أن الدفاع والحارس المغربى رفضوا تلقى أي أهداف، ولكن جاء طاهر محمد طاهر ليكسر قوة وصلابة المغاربة في الدقيقة 89، ويخطف هدفا قاتلا للأهلى، بعدما استغل تمريرة الجنوب أفريقى بيرسى تاو، وراوغ المدافع المغربى ووضع الكرة في الشباك ليتعادل الأهلى، قبل أن يحسم الأهلى اللقب بركلات الترجيح.

واقتنص الأهلى لقب كأس السوبر الأفريقى الثانى على التوالى للأهلى بقيادة موسيمانى، بعدما حقق الأهلى اللقب على حساب نهضة بركان بهدفين نظيفين الموسم الماضى، لتكون ثالث مرة يستطيع الأهلى الاحتفاظ بكأس السوبر لموسمين متتاليين، حيث نجح فى الفوز باللقب موسمى 2006 و2007، ثم الفوز بلقبى 2013 و2014.

وواصل النادى الأهلى تربعه على قائمة أكثر الأندية الأفريقية تحقيقا للقب السوبر الأفريقى برصيد 8 ألقاب، حيث توج باللقب أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2020، 2021، وفشل في تحقيقه مرتين فقط عامي 1994، 2015.