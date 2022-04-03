تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأحد 3 أبريل/نيسان 2022، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية والمسابقات الأفريقية.



يستضيف الأهلي المصري نظيره الهلال السوداني مساء الأحد، في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على استاد السلام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 3 HD.

تُختتم منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، مساء الأحد، بمباراة تجمع بين الرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري.

وتنطلق المباراة في تمام الثانية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 4 HD

يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، مباراة مرتقبة بين فريقي الهلال والشباب، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تستحوذ قنوات SSC على نقل مباريات المسابقات الكروية المحلية في السعودية، وكذلك منصة شاهد الإلكترونية.

يحتضن ملعب كامب نو مباراة مرتقبة بين فريقي برشلونة وإشبيلية، في الجولة 30 من منافسات الدوري الإسباني.

تقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة برشلونة وإشبيلية عبر شاشة قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره إنتر ميلان في ملعب أليانز ستاديوم في قمة ساخنة ضمن الجولة 31 من عمر الدوري الإيطالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 بتوقيت أبوظبي.

رابطة الدوري الإيطالي تتيح الفرصة لمتابعة المباريات مجانا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي "Serie A".

يلتقي المصري البورسعيدي مع مضيفه مازيمبي الكونغولي يوم الأحد، في ختام دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 3 HD.

يلتقي نهضة بركان المغربي مع ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، يوم الأحد، في ختام دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ قنوات "بي إن سبورتس القطرية" على حقوق نقل مباريات كأس الكونفدرالية لموسم 2021-2022.

يلتقي فريق بيراميدز المصري مع ضيفه زاناكو الزامبي، مساء يوم الأحد، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على حقوق نقل مباريات كأس الكونفدرالية لموسم 2021-2022.

يواجه الصفاقسي التونسي، نظيره الأهلي طرابلس الليبي يوم الأحد، في ختام دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على حقوق نقل مباريات كأس الكونفدرالية لموسم 2021-2022.