شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز في مواجهة استعادة صدارة مجموعة الكونفدرالية أمام زاناكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، مباراة هامة عندما يلتقى بنظيره زاناكو الزامبي بالجولة السادسة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في لقاء يخوضه الفريق السماوى بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط على أمل تعثر أهلى طرابلس الليبى أمام الصفاقسى التونسى ليعود بيراميدز لصدارة المجموعة.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلا المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يحتل أهلي طرابلس المقدمة برصيد 12 نقطة، والصفاقسي التونسي في المركز الثالث برصيد 4 نفاط، وزاناكو في المركز الأخير بثلاث نقاط، ويدير المباراة طاقم حكام من توجو بقيادة الحكم، كواسي أتوسو، ويعاونه كولمان دومينو المساعد الأول، وعبده كلافيا المساعد الثاني، وكولمانفي أكالوسو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، ليبراتو سيبيت من جنوب السودان، وأوزمينو جوزيف المنسق العام من نيجيريا، والأنجولي إيزاك ساندولينا المنسق الأمني، والمصرية إيناس مظهر المنسق الإعلامي، والمصري محمد سلطان مراقبا لأمور فيروس كورونا.

وعقد إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز جلسة مع لاعبى فريقه حذرهم خلالها من التراخى والتهاون في مواجهة زاناكو خاصة بعدما ضمن الفريق السماوى التأهل، لاسيما وإن المدير الفني طالب من لاعبيه ضرورة استغلال مواجهة الفريق الزامبى من أجل حصد الثلاث نقاط والعمل على العودة لصدارة المجموعة، كما شدد على ضرورة تحقيق الفوز من اجل استعادة نغمة الانتصارات قبل عودة بطولة الدورى والتي يسعى خلالها الفريق للوصول لأبعد نقطة ومنافسة الأهلى والزمالك على اللقب.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي، نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إيريك تراوري - فخر الدين بن يوسف - عبد الله السعيد، خط الهجوم: فخري لاكاي.

على الجانب الآخر، طالب المدير الفني لفريق زاناكو لاعبى فريقه بتقديم أفضل ما لديهم، والاستمتاع باللقاء، خاصة بعدما ودع الفريق البطولة، حيث تحدث المدرب مع لاعبيه عن أهمية اللقاء من الناحية الفنية والنفسية للاعبين.