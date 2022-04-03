شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم الأحد 3 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الأحد، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع الهلال السودانى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على استاد الأهلي والسلام في سهرة رمضانية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية، بحضور 5 آلاف مشجع، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

سيكازوى حكما لمباراة الأهلي والهلال

أسند الاتحاد الافريقي الكاف تحكيم مباراة الاهلى والهلال للزامبي جاني سيكازوي حكم الساحة ويعاونه الكاميروني ألفيس مساعد أول، وفاتسوني من ليسوتو مساعد ثاني، والكاميرني بليس يفين حكماً رابعاً، فيما يقوم بدور المراقب اللقاء الإثيوبي ألمو مازينفيا، بينما اختير نوكونقو منسقاً عاماً للمباراة، والسيراليوني محمد فريمان منسقاً أمنيا من قبل الكاف

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 16 نقطة

2 - الأهلي.. 7 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط غيابات الأهلي أمام الهلال السودانى يفتقد المارد الأحمر جهود عدد من نجومه في مباراة الليلة بسبب الإصابة وهم أكرم توفيق وبدر بانون وعمار حمدى وصلاح محسن ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم. وشرح موسيماني خلال التدريبات الأخيرة للاعبي الأهلي بعض الجمل الفنية التى يرغب في تطبيقها خلال مباراة الهلال بهدف الفوز وحسم التأهل للدور التالي في البطولة القارية، لاسيما أن الأهلي يلعب الليلة أول مبارياته في شهر رمضان الكريم.

فرص تأهل الأهلى لربع نهائى دوري الابطال

باتت فرص الأهلي فى الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي قوية، حيث يحتاج لتحقيق أى نتيجة إيجابية فى مباراة الليلة ضد الهلال السوداني، سواء الفوز أو التعادل بأى نتيجة، لضمان الصعود لربع نهائي البطولة التي يحمل لقبها موسمين على التوالى.

فرص تأهل الهلال السودانى لربع نهائى دوري أبطال أفريقيا

بينما يحتاج الهلال السوداني للفوز على الأهلي بأى نتيجة لضمان الصعود لدور الثمانية، لأنه بالفوز على الأحمر سيصل للنقطة 7 ويتساوى مع الأحمر ولكنه سيتفوق بميزة المواجهات المباشرة.