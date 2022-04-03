شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نهائي بطولة بريطانيا للإسكواش ومصر تضمن لقب السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، التى تستضيفها المملكة المتحدة خلال الفترة بين 28 مارس حتى الثالث من أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وتعد بطولة بريطانيا واحدة من أقدم البطولات فى لعبة الإسكواش.

وضمنت مصر لقب السيدات بعد تأهل ثنائي وادي دجلة، نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة، إلى المباراة النهائية.

بينما في منافسات الرجال، يلتقي البطل المصري على فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثني عالمياً، مع النيوزيلاندي بول كول المصنف الأول عالميا وحامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، في مباراة تحسم صراع صدارة التصنيف العالمي بين الثنائي.

وشهدت البطولة مشاركة عدد كبير من اللاعبين المصريين، ففى منافسات الرجال شارك 14 لاعبا، وهم: على فرج، كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، مروان الشوربجى، مازن هشام، محمد الشوربجى، مصطفى عسل، فارس الدسوقى، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، مصطفى السرتي، عمر مسعد، محمد الشربيني وكريم الحمامي.