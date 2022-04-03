شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلي يدرس مباريات المصري المحلية والأفريقية قبل عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حمد إبراهيم، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، دراسة مباريات فريق المصرى البورسعيدى المحلية والأفريقية، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الأخضر قبل ملاقاته المقرر لها 13 أبريل الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

واستقر الإسماعيلى على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من الأربعاء المقبل حتى موعد مباراة المصرى البورسعيدى لتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا لعودة مسابقة الدوري بعد توقف طويل.

وفاز الإسماعيلى على عرب أفريكانو بثلاثية نظيفة، أحرزها وجيه عبد الحكيم وعماد حمدي وحازم مرسي، فى أولى مبارياته الودية خلال توقف مسابقة الدوري العام، حيث يسعى الدراويش لتقديم مستوى مغاير مع عودة المسابقة.