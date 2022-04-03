شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. أحمد حسن "الصقر" ينتشل طفل عبّارة السلام من الضياع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

نجوم الخير.. أحمد حسن وطفل مغاغة

يعد أحمد حسن، كابتن منتخب مصر الأسبق، من أكثر اللاعبين حرصاً على فعل الخير والظهور فى مبادرات الخير، ولعل أبرز أفعاله التى لا يمكن نسيانها هو تبنيه لأحد الأطفال الناجين من عبارة "السلام 98"، الذى فقد جميع عائلته أثناء غرق العبارة بالبحر الأحمر عام 2006.

ولم يقف مشوار الصقر فى الأفعال الخيرية عند هذا الحد، فهو يحرص كل عام على المشاركة فى تحفيظ القرآن الكريم لأطفال بلدته مغاغة بمحافظة المنيا، كما أنه يحرص على اصطحاب زملائه نجوم الأهلى والزمالك معه أثناء هذه المبادرات.

كما أعلن أحمد حسن مشاركته فى مبادرة "فاعل خير"، وهو الجروب الذى أعلن عن تنظيم قافلة رمضانية من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لأهالى قرية محمد إبراهيم، وزاوية الجدامى، بمحافظة المنيا، ذلك بعدما تمكن منهم الفقر والجوع، حيث قدمت القافلة للأهالى 500 شنطة رمضانية في عام 2014.