شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة الإسكواش: تطوير الفكرى الإستراتيجى و تعزيز الثقة بالنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم"، مقولة دائما ما تنطبق على ممارسى الرياضة وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة و العقل و التفكير و الجسد .

فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

ورياضة اليوم التى سنعدد فوائدها، هى الإسكواش التى يتفوق فيها المصريين بشكل كبير:

1- ممارسة الإسكواش تقوى القلب .

2- حرق الكثير من السعرات الحرارية .

3- التخلص من التوتر .

4- تعزيز القدرة على التحمل و المرونة .

5- تقوية عضلات الجسم .

6- تطوير الفكر الإستراتيجى .

7- تنشيط الدورة الدموية .

8- الحد من ألام الركبة .