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فوائد لعبة الإسكواش: تطوير الفكرى الإستراتيجى و تعزيز الثقة بالنفس

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القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم"، مقولة دائما ما تنطبق على ممارسى وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة و العقل و التفكير و الجسد .

فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب .

 

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ورياضة اليوم التى سنعدد فوائدها، هى الإسكواش التى يتفوق فيها المصريين بشكل كبير:

1- ممارسة الإسكواش تقوى القلب .

2-  حرق الكثير من السعرات الحرارية .

3- التخلص من التوتر .

4- تعزيز القدرة على التحمل و المرونة .

5- تقوية عضلات الجسم .

6- تطوير الفكر الإستراتيجى .

7- تنشيط الدورة الدموية .

8- الحد من ألام الركبة .

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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