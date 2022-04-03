شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم، الأحد، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد للقاء بيراميدز المقرر له يوم الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وحصل الزمالك على راحة من التدريبات، أمس السبت، بعد التعادل سلبيًّا مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لينهى الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق أى انتصار.

وافتتح الزمالك مشواره فى دوري أبطال أفريقيا بالتعادل مع بترو اتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع ساجرادا سلبيًّا ثم خسر الفارس الابيض من نظيره الوداد المغربى ذهابًا 3-1 وإيابًا 1-0 ، ثم تعادل الزمالك سلبيًّا مع بترو اتلتيكو فى الجولة الأخيرة، وفى الأخير تعادل سلبيًّا مع ساجرادا فى القاهرة.