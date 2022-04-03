شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. ركلات الترجيح تهدى الزمالك لقب أفريقيا عام 93 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى يوم 10 ديسمبر 1993، أقيم نهائي دوري أبطال أفريقيا، وجمع بين الزمالك وأشانتى كوتوكو بطل غانا وتعادل الفريقان فى مباراتى الذهاب والعودة بدون أهداف ليتم اللجوء لركلات الترجيح والتي حسمها الأبيض بصعوبة بنتيجة 7-6.

الزمالك الذى خاض اللقاء بتشكيل يضم كلا من: حسين السيد - نادر السيد” – حسين عبد اللطيف – هشام يكن – سامي الشيشيني – أشرف يوسف – عصام مرعي – مصطفي إبراهيم – إسماعيل يوسف – ايمانويل أمونيكي – خالد الغندور – عفت نصار – أيمن منصور.

وسجل للزمالك في ركلات الترجيح كلا من: عفت نصار وحسين عبد اللطيف وإيمانويل أمونيكي ومصطفى إبراهيم وسامي الشيشيني وأيمن منصور وأشرف يوسف، وأضاع كلا من خالد الغندور وإسماعيل يوسف، وتصدي نادر السيد لـ 3 ركلات ترجيح من لاعبي كوتوكو.

ويعد هذا اللقب هو الثالث فى تاريخ نادى الزمالك، خاصة أن الفارس الأبيض حصد لقب دورى أبطال أفريقا 5 مرات، ويسعى نحو التتويج باللقب السادس.