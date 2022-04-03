شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة زاناكو الزامبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مباراة مهمة عندما يلتقى بنظيره زاناكو الزامبي بالجولة السادسة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في لقاء يخوضه الفريق السماوى بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط على أمل تعثر أهلى طرابلس الليبى أمام الصفاقسى التونسى ليعود بيراميدز لصدارة المجموعة. ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي، نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إيريك تراوري - فخر الدين بن يوسف - عبد الله السعيد، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلا المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يحتل أهلي طرابلس المقدمة برصيد 12 نقطة، والصفاقسي التونسي في المركز الثالث برصيد 4 نفاط، وزاناكو في المركز الأخير بثلاث نقاط، ويدير المباراة طاقم حكام من توجو بقيادة الحكم، كواسي أتوسو، ويعاونه كولمان دومينو المساعد الأول، وعبده كلافيا المساعد الثاني، وكولمانفي أكالوسو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، ليبراتو سيبيت من جنوب السودان، وأوزمينو جوزيف المنسق العام من نيجيريا، والأنجولي إيزاك ساندولينا المنسق الأمني، والمصرية إيناس مظهر المنسق الإعلامي، والمصري محمد سلطان مراقبا لأمور فيروس كورونا.