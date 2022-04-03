شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصري ومازيمبي في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
المصري ضمن التأهل لربع نهائي الكونفدرالية
تقام مباراة المصري ومازيمبي في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، والتي تجمع الفريقين على استاد مازيمبي بلوبومباشي.نتيجة مباراة الذهاب
كان المصري قد فاز على مازيمبي في مباراة الذهاب التي أقيمت بالجولة الثانية من دور المجموعات على استاد برج العرب بالأسكندرية بنتيجة 2/0.غيابات المصري عن مباراة مازيمبي
يفتقد النادي المصري لجهود الرباعي، محمد عنتر وأحمد الشيخ وحجاج عويس وزياد فرج، وأكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق أن محمد عنتر يعاني من شد بالعضلة الخلفية يحتاج معه للخضوع لبرنامج تأهيلي يستمر لنحو أسبوع ، فيما أثبتت الفحوصات الطبية اصابة أحمد الشيخ بكدمة قوية في أربطة الركبة وستتحدد مدة علاجه وفقًا لتقرير الأشعة التشخيصية التي سيخضع لها اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة ومن المقرر أن يجهز الشعباني كل من محمد جريندو وأحمد حمودي لبدء اللقاء.
التشكيل المتوقع للمصري
من المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، كريم العراقي - ياسر حمد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي، فريد شوقي - حسن علي - عمرو موسى - محمد جريندو - إلياس الجلاصي، وعمرو مرعي.