5 معلومات عن مباراة المصري ومازيمبي في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي المصري، تحديا جديدا عندما يلتقي بنظيره مازيمبي الكونغولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة، في لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة، حيث يبحث كل فريق عن خطف نقاط المباراة من أجل حسم الصراع على صدارة المجموعة.

تأكد رسميا تأهل المصري ومازيمبي إلى ربع نهائي الكونفدرالية، ويكفي أبناء بورسعيد التعادل بأي نتيجة لحسم الصدارة، ويتصدر النادي المصرى مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما يحتل مازيمبي الكونغولي المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفى المركز الثالث يأتي فريق أوتوهو برصيد 5 نقاط، وأخيراً تذيل القطن الكاميروني المجموعة برصيد نقطتين. موعد مباراة المصري ومازيمبي

تقام مباراة المصري ومازيمبي في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، والتي تجمع الفريقين على استاد مازيمبي بلوبومباشي.

نتيجة مباراة الذهاب

كان المصري قد فاز على مازيمبي في مباراة الذهاب التي أقيمت بالجولة الثانية من دور المجموعات على استاد برج العرب بالأسكندرية بنتيجة 2/0.

غيابات المصري عن مباراة مازيمبي

يفتقد النادي المصري لجهود الرباعي، محمد عنتر وأحمد الشيخ وحجاج عويس وزياد فرج، وأكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق أن محمد عنتر يعاني من شد بالعضلة الخلفية يحتاج معه للخضوع لبرنامج تأهيلي يستمر لنحو أسبوع ، فيما أثبتت الفحوصات الطبية اصابة أحمد الشيخ بكدمة قوية في أربطة الركبة وستتحدد مدة علاجه وفقًا لتقرير الأشعة التشخيصية التي سيخضع لها اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة ومن المقرر أن يجهز الشعباني كل من محمد جريندو وأحمد حمودي لبدء اللقاء.

التشكيل المتوقع للمصري

من المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، كريم العراقي - ياسر حمد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي، فريد شوقي - حسن علي - عمرو موسى - محمد جريندو - إلياس الجلاصي، وعمرو مرعي.