شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة من دولاب الأهلى.. الأحمر يهزم المصرى بهدف أزارو ويتوج بالسوبر العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك النادى الأهلي تاريخا كبيرا، فهو أكثر الأندية المصرية تتويجًا بالألقاب المحلية والأفريقية، كما أنه الأكبر من ناحية الشعبية في مصر بل والوطن العربى وقارة أفريقيا، حيث يمتلك قاعدة قد تصل لملايين عريضة.

تأسست القلعة الحمراء عام 1907، ومنذ ذلك الحين وظلت الغلبة للمارد الأحمر في مختلف البطولات على كافة الأصعدة الرياضية.

وفي كرة القدم، حصد الأهلي عددًا كبيرًا للغاية من الألقاب، إلى جانب احتضانه لعدد من أساطير اللعبة منذ الثلاثينات وحتى الآن، وطوال أيام شهر رمضان الكريم يستعرض ”الخليج 365” عبر نافذة "حكاية بطولة من دولاب الاهلى" أشهر البطولات التي حصدها المارد الأحمر على صعيد الساحرة المستديرة.

ففى 12 يناير 2018 توج النادى الأهلى بطلاً لكأس السوبر المحلى للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب المصرى البورسعيدى، بفوزه عليه (0/1) على استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية.

ويدين المارد الأحمر بالفضل فى تتويجه باللقب لمهاجمه المغربى السابق وليد أزارو، الذى سجل هدف الفوز "الذهبى" الوحيد له فى الدقيقة 12 من زمن الشوط الإضافى الأول، مستفيداً من خطأ قاتل ارتكبه حارس مرمى المصرى البورسعيدى أحمد مسعود.

ووقتها المغربى وليد أزارو دخل تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه، ليس لتسجيله هدف تتويج الأهلى بلقب السوبر فى لقاء المصرى فحسب، بل كونه أول لاعب أجنبى يسجل هدفاً فى تاريخ السوبر المصرى منذ انطلاق المسابقة عام 2001، وكانت بطولة السوبر المصرى شهدت 27 هدفاً قبل لقاء الأهلي والمصري لم يفلح أى لاعب أجنبى محترف فى التسجيل قبل أن يحرز المغربى الهدف ويحسم اللقب للمارد الأحمر.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.