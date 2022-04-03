ملف الخليج 365.. قائمة الأهلي لمواجهة الهلال.. وغياب عمر جابر أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس السبت العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها اعلان موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة الهلال، وإعلان غياب عمر جابر لاعب بيراميدز عن مواجهة الزمالك.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف السبت أبرز الأحداث الرياضية:

برشلونة يفقد جهود دي يونج أمام أشبيلية بسبب إصابته بكورونا

عمر جابر يغيب عن بيراميدز أمام الزمالك

قائمة الأهلي للهلال.. أزمة دفاعية وعودة متولي

الخليج 365 يكشف مستقبل النني حال رحيله عن آرسنال

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الهلال السوداني

الخليج 365 يكشف حقيقة اقتراب محمود جاد من بيراميدز

نجم إنتر ميلان باب رحيل صلاح لباريس سان جيرمان

تطور جديد في صراع باريس وبرشلونة لضم صلاح

بنزيما يهدر ركلة جزاء ويسجل ثنائية في فوز مدريد على سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

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