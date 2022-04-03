الخليج 365 يكشف.. ماذا يدور في عقل موسيماني لمواجهة الهلال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، ملامح التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الهلال السوداني، في لقاء سيقام مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وعلم "الخليج 365"، أن موسيماني سيبدأ بطريقة (4-2-3-1)، حيث سيبدأ محمد الشناوي لحراسة عرين الفريق الأحمر، وأمامه الرباعي علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكريم فؤاد.

ومن المقرر أن يتواجد الثنائي عمرو السولية وأليو ديانج في وسط الملعب، على أن يكون أمامهم الثلاثي محمد مجدي "أفشة" وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو، وسيقود الهجوم محمد شريف.

موسيماني يفكر بشكل كبير في إراحة حمدي فتحي ليكون على حسابه بيرسي تاو، وهنا ستتغير طريقة لعب الفريق نظرًا لاعتماد المدرب الجنوب أفريقي على ثلاثة لاعبين ارتكاز في بعض الأوقات.

ويعاني الأهلي من نقص عددي في الخط الدفاعي من خلال غياب محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ليلتحق الثلاثي ببدر بانون وأكرم توفيق، حيث يعاني بانون من مشاكل في القلب نتيجة إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، في المقابل تعرض توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويدخل الأهلي لقاء الأحد وهو في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، في المقابل يحتل الهلال المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل التأهل لدور الثمانية، في المقابل ليس أمام الهلال سوى الفوز من أجل التأهل هنا سيكون الفريق السوداني متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة.