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أتلتيكو مدريد ينتصر برباعية قبل موقعة مانشستر سيتي

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المنامة - ياسر ابراهيم - قاد الثنائي البرتغالي جواو فيليكس (11 و82) والأوروغوياني لويس سواريز (75 من ركلة جزاء و90) أتلتيكو مدريد لتحقيق فوزه السادس توالياً في "لا ليغا" بتقاسمهما رباعية حامل اللقب أمام ضيفه ألافيس 4-1 السبت.
 
وسجل هدف ألافيس الأرجنتيني غونسالو إسكالانتي في الدقيقة 63.
 
وتحضر أتلتيكو في المرحلة الثلاثين من حين تقدم للمركز الثالث برصيد 57 نقطة متساوياً مع إشبيلية بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي بعد ثلاثة أيام بمواجهة مانشستر سيتي الانكليزي في ذهاب ربع نهائي مسابقة
 
وهذا الفوز السادس توالياً الذي يحققه أتلتيكو مدريد الأمر الذي جعله يبتعد بفارق ثلاث نقاط مؤقتاً عن الرابع مع مباراتين أقل للأخير.

(فرانس برس)

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