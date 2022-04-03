كم هي قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم؟

المنامة - ياسر ابراهيم - أسدل الستار أمس على قرعة كأس العالم 2022 التي تقام بقطر في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، وكشف النقاب عن المجموعات والمواجهات التي ستشهدها.



كما نشر الفيفا مواعيد المباريات والملاعب التي تحتضنها، ولم يعد متبقيا سوى الجوائز المالية التي ستُمنح للمنتخبات المشاركة في المونديال القطري.



وفيما يأتي تفاصيل الجوائز المالية التي وصل مجموعها إلى أكثر من 440 مليون دولار

- بطل المونديال: 42 مليون دولار.

- الوصيف: 30 مليون دولار.

- المركز الثالث: 27 مليون دولار.

- المركز الرابع: 25 مليون دولار.

- المراكز من 5 إلى 8: 17 مليون دولار لكل منتخب.

- المراكز من 9 إلى 16: 13 مليون دولار لكل منتخب.

- المراكز من 17 إلى 32: 9 ملايين دولار لكل منتخب.

كما يمنح "فيفا" جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر 1.5 مليون دولار، من أجل الإعداد للبطولة العالمية.



المصدر: الجزيرة