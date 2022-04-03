عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحل يقترب.. تنازل ضخم يمنح صلاح عقدا مدى الحياة في ليفربول

الأحد 3 أبريل 2022

الخليج 365

يبدو أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول حسم مستقبله بشكل نهائي مع النادي الإنجليزي.



وكانت مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول توقفت منذ فترة بسبب إصرار اللاعب على مطالبه المالية والتي ترفضها إدارة "الريدز" كونها لا تريد تجاوز سقف الرواتب في غرفة ملابس النادي.

وخلال هذه الفترة وتحديدا منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ربطت التقارير الصحفية بين صلاح وعدة أندية أبرزها برشلونة وباريس سان جيرمان.

لكن صحيفة "ميرور" البريطانية ذكرت أن صلاح مستعد للتنازل عن مطالبه الأولية بمضاهاة أجور كبار نجوم الدوري الإنجليزي مثل هداف مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي يتقاضى نصف مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأمام هذا التنازل، فإن صلاح سيحصل على مدة أطول في العقد الجديد، بحيث سيصبح لمدة 4 سنوات وليس 3 كما كان في المفاوضات السابقة.

وبحسب صلاح، فإن المدة الجديدة للعقد، ستجعله يلعب بشكل فعال وأفضل في السنوات المتبقية من مسيرته الكروية مع النادي الذي انضم إليه منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وتقول "ميرور" إن صلاح يشعر بالحب الجارف له من أنصار ليفربول، وأن ذلك كان عاملا حاسما فيما يخص تنازله عن مطالبه المالية.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن العقد الجديد لصلاح سيبقيه حتى نهاية مشواره الكروي في صفوف ليفربول، بحسب ما نشرته الجريدة على صفحاتها.

يذكر أن عقد صلاح الحالي مع ليفربول ينتهي في صيف 2023، وهو الذي استطاع منذ قدومه للنادي من روما، مساعدته على الفوز بـ5 ألقاب محلية وقارية.