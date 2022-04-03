شكرا لقرائتكم خبر عن ألان جيريس: أرشح فرنسا للقب المونديال.. ومجموعة السنغال سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفرنسي ألان جيريس المدير الفني الذى تولى تدريب منتخبات تونس والسنغال ومالي والجابون، عن حظوظ منتخب بلاده في مونديال قطر.

وتحدث المدرب المخضرم في تصريحات تليفزيونية: "في هذه النسخة من كأس العالم ننتظر من فرنسا أن تقدم أداء جيدا فهم أبطال العالم ونأمل أن تكون كل عوامل النجاح متوفرة لهم لتكرار انجاز 2018، فمنتخب الديوك قادر على تحقيق ذلك ومرشح بالفعل للقب".

وواصل: "سعيد بتأهل منتخبي تونس والسنغال خصوصا لاعبي المنتخبين الذين عملت معهم على مدار عامين بالسنغال وعام بتونس. حقا أنا سعيد بهذا النجاح والوصول لهذه النسخة القوية من المونديال".

وأضاف: "الفريق الإفريقي صاحب الحظوظ الأعلى في المونديال من الأفارقة هو السنغال وذلك بسبب المجموعة التي يتواجد فيها فهي في المتناول حيث يمكنه التأهل لدور ال١٦ ولعب مباراة إقصائية حيث يعد ذلك مشاركة جيدة".

وحول توقعاته للمرشحين للقب: "اعتقد أن المرشح لحصد لقب المونديال هو فريق سبق له الفوز بالفعل بالكأس مثل المنتخبات الأوروبية أو اللاتينية التي توجت باللقب من قبل لكن لن يحصل منتخب جديد على اللقب، فرنسا أبرز المرشحين إلى جانب منتخبات أخرى متواجدة".