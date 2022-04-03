شكرا لقرائتكم خبر عن ألان جيريس: ننتظر الكثير مثل صلاح وماني مع منتخبات بلادهم في إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المدرب الفرنسي ألان جيريس مدرب تونس السنغال الأسبق سر تباين مستوى محمد صلاح بين ليفربول ومنتخب بلاده.

وقال ألان جيريس في تصريحات تليفزيونية: "ننتظر الكثير من لاعبين مثل صلاح وماني مع منتخبات بلادهم مثل أنديتهم لكن المشكلة التي تواجههم عندما ينضم لمنتخب بلاده هي أن يجد نظام اللعب الذي يناسبه".

وأضاف: "في ليفربول الجميع يعرفه ويستوعب نظام اللعب أما في منتخب مصر لا يجد نفس معايير اللعب لذلك يتم الحكم أنه لا يقدم نفس مردوده مع ناديه".

وأضاف: "اعتقد أن صلاح لديه دوافع اللعب مع مصر لكن الإطار العام الذي يلعب فيه لا يسمح فيه بالتعبير عن نفسه لذلك ليس بالضرورة أن يجد نفس المنظومة التي يلعب فيها من ناديه".