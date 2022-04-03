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عبد الحميد بسيونى يجهز هانى عادل للمشاركة أمام بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - يجهز عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق غزل المحلة ، اللاعب هانى عادل جناح أيمن الفريق للمشاركة في التشكيل الأساسى للفريق أمام بيراميدز عقب تأكيد إصابة يحيى حامد وغيابه عن الفريق 15 يوما.

ويعد هانى عادل لاعب الفريق من أفضل العناصر داخل الفريق، ويسعى عبد الحميد بسيونى من استغلال عامل الخبرة أمام بيراميدز.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 9 أبريل المقبل، والتى ستقام على استاد الدفاع الجوى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى مباراتين وتعادل فى 7 مباريات وخسر فى ثلاث مباريات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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