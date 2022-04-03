شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد المصري والعربي للبلياردو: نمتلك أكبر أكاديمية في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

وختم حديثه قائلا: "إحنا الحمد لله بدعم الدكتور أشرف صبحي غير المتناهي لنا أكبر أكاديمية للعبة في الشرق الاوسط افتتحناها في استاد القاهرة وبقى عندنا أكبر أكاديمية في الشرق الأوسط".

وقال رئيس الاتحاد المصري والعربي للبلياردو، في تصريحات تليفزيونية: "ممثل مصر في كأس العالم سيخوض مواجهة مهمة اليوم الأحد حيث سيخوض مواجهة نهائية، وسيتم إذاعتها عبر قناة الاتحاد على يوتيوب".

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الخرادلي، رئيس الاتحاد المصري والعربي للبلياردو، أن مصر أصبحت تمتلك أكبر أكاديمية في الشرق الأوسط.

ويُطلق على لعبة البلياردو لعبة الثمان كرات، وتتكون اللعبة من 16 كرة، واحدة بيضاء وخمس عشرة كرة مرقمة من 1 إلى 15، من بينها 7 مخططة ومرقمة، وثمانية مرقمين فقط.

ويعتبر هدف لعبة البلياردو إدخال الكرات المرقم من 1 إلى 7، بينما اللاعب الآخر يدخل الكرات من 9 إلى 15، والذى ينتهى من إدخال كراته أولا ثم الكرة رقم 8 يكون هو الرابح.

ويتم ترتيب الكرات على شكل مثلث فى أسفل الطاولة وذلك بوضع الكرة رقم 8 فى منتصف المثلث على النقطة، وتوضع كرتان مخططتان فى زاوية وكرتان صلبة فى الزاوية الأخرى، إذا قام اللاعب بإسقاط الكرة البيضاء مع كرته، فإن اللاعب الآخر له الحق بأن يعيد ترتيب المثلث مرة أخرى.