شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر: كان بإمكاننا حصد دوري المحترفين مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد الأحمر، نجم فريق يد الزمالك، أن فريقه كان بإمكانه حصد لقب دوري المحترفين قبل مواجهة الأهلي الأخيرة، ولكن نظام البطولة كان سببا في منح الأهلي فرصة لحصد اللقب حتى اللقاء الأخير.

وقال الأحمر، في تصريحات تليفزيونية: "في وقت التعثرات، كان لا بد من التحدث مع اللاعبين عن أهدافنا، وعن التفاصيل الفنية، وقلنا لبعض لازم نكسب كل البطولات اللي احنا داخلينها وكان ممكن نخلص الدوري من قبل ماتش الأهلي".

وأضاف: "نظام الدوري كان صعبا، ورغم إننا كنا فارقين على الأهلي بسبب نظام الدوري كانت هناك فرصة للأهلي في حصد اللقب المحلي في آخر مباراة، لذلك كان بالنسبة لنا، لا مجال للهزيمة أو التعثر مجددا".

وختم حديثه قائلا: "بعد التعثر أمام سبورتنج كان لا بد أن نعود بقوة والعمل بشكل مميز لتحقيق الهدف الذي تحقق في النهاية".