شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: اعتذرت عن إدارة الكرة فى الزمالك لهذا السبب وأنا تحت أمر النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، أنه اعتذر عن تولى منصب إدارة الكرة في نادى الزمالك؛ بسبب عدم تفرغه في الفترة المقبلة، نظرا لارتباطه بالسفر الكثير، مشيرا أنه تحت أمر النادي في أي شيء.

وقال إسماعيل يوسف، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أنا تحت أمر الزمالك في أي منصب خلال الفترة المقبلة، واعتذرت عن إدارة الكرة في نادى الزمالك بسبب عدم تفرغى في الفترة المقبلة بسبب عمل خاص بى يتطلب منى السفر كثيرا، لذلك تم إسناد منصب مستشار فنى لإدارة الكرة في نادى الزمالك لى".

وأضاف تيجانا: "الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات جادة مع محمد صبحى للعودة من جديد للزمالك في الموسم المقبل وسيكون حارسا للأبيض، وهناك احتمال كبير لتجديد عقد محمد أبو جبل مع الزمالك وبقائه في الزمالك".

وأظهر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، العين الحمراء للاعبي الفريق، حيث توعد المقصرين بالاستبعاد من المشاركة في المرحلة المقبلة مع الزمالك، والاعتماد على عناصر أخرى، مؤكدًا أنه سيمنح الفرصة للجميع وعلى كل لاعب أن يحدد مصيره بيده.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين حول ضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل استعادة هيبة الزمالك، خاصة أن المنافسة علي لقب الدورى هذا الموسم لن تكون سهلة في ظل التنافس مع الأهلي وبيراميدز.

وطلب البروفيسور من لاعبيه إثبات أحقيتهم في المشاركة الأساسية مع الزمالك، لافتًا إلى أنه سيتم استبعاد أي لاعب يُقصّر في واجباته والمهام المطلوب منه تنفيذها سواء داخل أو خارج الملعب.