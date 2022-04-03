شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل دونجا: لا توجد مفاوضات مع الزمالك.. والمهدي مستمر في بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ميدو حزين، وكيل أعمال اللاعبين، حقيقة الأنباء الأخيرة عن تلقِّي عدد من لاعبي بيراميدز لعروض من الأهلي والزمالك، وقال حزين في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة أون تايم سبورت 2: دونجا يسير بشكل جيد مع بيراميدز وهو مستقر الآن مع فريقه ولا توجد أي عروض، وأحمد أيمن منصور سينتهي عقده الموسم الجاري واللاعب مركز مع ناديه الآن، والأمور لم تُحسم حتى الآن ولم يتحدث مع الزمالك في شيء، وأمامنا فرصة حتى أغسطس المقبل لتحديد وجهته، وكان لدينا عرض في السعودية يناير الماضي ولكن بيراميدز تمسك باللاعب.

وأضاف متحدثاً عن حقيقة انتقال أحمد توفيق لنادي الزمالك: أحمد توفيق لم يتلق عروضا من الزمالك واللاعب مركز مع بيراميدز الآن، ما زال الوقت مبكرا للحديث عن العروض.

وأتابع: المهدي سليمان باقي في بيراميدز بنسبة كبيرة واللاعب سعيد بالتواجد في النادي.

وعن تجديد تعاقد روقا، لاعب الزمالك، قال وكيل أعماله: محمد أشرف روقا لم يجدد تعاقده مع الزمالك حتى الآن وعقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولو الزمالك عايزه سيجدد بدون تفكير واللاعب لديه عروض من داخل مصر.

وأضاف متحدثا عن مستجدات إصابة عمرو جمال، مهاجم فاركو، بقطع في الرباط الصليبي: الأمور مستقرة لعمرو جمال وننتظر تأشيرة قطر ليسافر إلى هناك للتأهيل، والإصابة بالصليبي في القدم الأخرى، وسيكون جاهزا للعودة بداية من شهر يوليو القادم.

واختتم: هشام صلاح كان قد تلقى عروضا قوية في يناير من عدة أندية ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري فضّل استمراره مع الفريق.