شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: التزام جميع منظومة الإسماعيلى هو الحل.. وكيروش قدم أداء مُرضيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على أبو جريشة، نجم منتخب مصر والإسماعيلى السابق، أنه يتمنى أن يسود الالتزام جميع عناصر نادى الإسماعيلى من لاعبين ومجلس إدارة، ليخرج الفريق من الأزمة التي يعانيها.

وقال على أبو جريشة، خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لاعبو الإسماعيلى انتظموا في التدريبات، ويجب أن يكون هناك التزام من الجميع، سواء من اللاعبين أو مجلس إدارة الإسماعيلى، ولا بد من الوفاء من الإدارة بمواعيد صرف المستحقات للاعبين حتى نستطيع محاسبة اللاعبين على النتائج السيئة التي يعانى منها الفريق".

وأضاف أبو جريشة: "لن أقلق على الإسماعيلى حال التزام الجميع من اللاعبين ومجلس الإدارة، ولو كل واحد أدى دوره سيعبر الإسماعيلى محنته ويستطيع تغيير الأوضاع الحالية".

وعن كيروش، قال أبو جريشة: "لا بد من احترام المدرب ويتم تقييم تجربة كيروش مع منتخب مصر بصورة موضوعية، ولكل مدرب وجهة نظر محددة فلا بد من تقييمه ونشوف هل طريقته تناسب منتخبنا أم لا، ولو هناك ثقة في المدرب يمنح له الفرصة لتحقيق الهدف المرغوب منه، وأنا شايف أننا خسرنا التأهل بركلة جزاء في ظروف كانت صعبة جدا بالإضافة إلى غياب خد الدفاع بشكل كامل عن المنتخب وهو ما أثر على الأداء".

وأضاف: "ومن وجهة نظرى أداء كيروش كان مرضيا لنا لأنه أضاف العديد من العناصر الجديدة التي أثبتت نجاحها، ولكن الظروف لم تخدمه، فأتمنى استمراره لاستكمال مهمته مع المنتخب، ولو هنشيل الراجل هنعيد الطريق من أوله".