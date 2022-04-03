شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: التأهل لكأس العالم "مش كيميا" وأطالب بـ10 محترفين في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، أن التأهل إلى كأس العالم ليس أمرا صعبا، في ظل امتلاك مصر جيلا مميزا من العناصر الشابة وأصحاب الخبرات.

وقال سامي، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة أون تايم سبورت 2: التأهل لكأس العالم "مش كيميا" ولا نريد أن نضخم الأمور، الأمر طبيعي يحتاج إلى مدرب ونظام، ولدينا لاعبون مميزون جدا من الشباب والخبرات، هذا الجيل لديه أفضل مما قدموه وبإمكانهم الوصول لكأس العالم.

وأضاف: خروجنا من كأس العالم خلق بعض الأفكار الهدامة، يجب أن نعمل على الإحلال والتجديد، ولا يصح أن نبحث عن التأهل لكأس العالم ونغفل عن بطولة أمم أفريقيا، كيروش مدرب كبير، وقدم أمورا جيدة، ولكن الوقت لم يسعفه في بعض التطورات الهجومية.

وتابع: لا يجب أن نتعامل مع مدرب المنتخب بالقطعة، لكن يجب أن يكون كأس الأمم الأفريقية المقبلة ضمن أهدافه لمصالحة الجماهير، كأس العالم المقبل بعد 4 سنوات ولذلك يجب التركيز على أمم أفريقيا المقبلة قبل التفكير في كأس العالم.

وعن مقترح تقليل فرق الدوري العام قال مدرب سموحة: تقليل فرق الدوري العام ليس له أي علاقة بمصلحة الكرة المصرية، ووجود 18 نادي يفيد الكرة المصرية، وكل الدوريات في الخارج 18 فريق والأمر طبيعي، وأتمنى أن يكون عدد المحترفين 10 لاعبين وليس 5 لاعبين، والسعودية تطبق هذا الأمر وتصعد لكأس العالم.

وأضاف: اللاعب المصري عندما يجد محترفين أقوياء في الدوري هذا سيحفزه لتقديم الأفضل، هذا سيؤثر إيجاباً على مستوى اللاعبين المصريين، أي لاعب يجب أن يكون إضافة للفريق وليس كمالة عدد ويجب أن يكون هناك منافسة، وهذا سيخرج لنا منتخباً قوياً.

وعن رحيله عن سموحة لتدريب المنتخب الأولمبي قال سامي: عقدي مع سموحة يتبقى فيه موسم وأنا مرتبط بسموحة وموجود مع النادي ولم نتطرق إلى تجديد التعاقد، والمنتخب الأولمبي لم يتحدث معي.