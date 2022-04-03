شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصري ومازيمبي في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي النادي المصري، نظيره مازيمبي الكونغولي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة، في لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة، حيث يبحث كل فريق عن خطف نقاط المباراة من أجل حسم الصراع على صدارة المجموعة، بعدما تأكد رسميا تأهل الفريقين إلى ربع نهائي الكونفدرالية، ويكفي أبناء بورسعيد التعادل بأي نتيجة لحسم الصدارة.

موعد مباراة المصري ومازيمبي تقام مباراة المصري ومازيمبي في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، والتي تجمع الفريقين على استاد مازيمبي بلوبومباشي.

موقف المصري في مجموعته

يتصدر النادي المصرى مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما يحتل مازيمبي الكونغولي المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفى المركز الثالث يأتي فريق أوتوهو برصيد 5 نقاط، وأخيراً تذيل القطن الكاميروني المجموعة برصيد نقطتين.

غيابات المصري عن مباراة مازيمبييفتقد النادي المصري لجهود الرباعي، محمد عنتر وأحمد الشيخ وحجاج عويس وزياد فرج، وأكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق أن محمد عنتر يعاني من شد بالعضلة الخلفية يحتاج معه للخضوع لبرنامج تأهيلي يستمر لنحو أسبوع، فيما أثبتت الفحوصات الطبية اصابة أحمد الشيخ بكدمة قوية في أربطة الركبة وستتحدد مدة علاجه وفقًا لتقرير الأشعة التشخيصية التي سيخضع لها اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة ومن المقرر أن يجهز الشعباني كل من محمد جريندو وأحمد حمودي لبدء اللقاء. حكام مباراة المصري ومازيمبي يقود المباراة طاقم تحكيمي مكون من، حكم الساحة الغاني، " دانيال نيي لاريا "، ومعه كل من النيجيري"صامويل بوادوتاكام"، مساعد حكم أول و الغاني "كواسي أشيمبونج"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع النيجيري، "جوزيف أوجابور". التشكيل المتوقع للمصريمن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، كريم العراقي - ياسر حمد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي، فريد شوقي - حسن علي - عمرو موسى - محمد جريندو - إلياس الجلاصي، وعمرو مرعي.