شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملخص مواجهة الأهلى والهلال فى السودان قبل مباراة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى في العاشرة مساء اليوم الأحد، الهلال السودانى على استاد الأهلى والسلام، فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى.

يدخل الأهلى اللقاء في المركز الثانى فى المجموعة الأولى لدورى الأبطال برصيد 7 نقاط، ويحتاج للفوز أو التعادل بأى نتيجة لضمان الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فيما يتربع على صدارة المجموعة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا برصيد 16 نقطة والذى حسم تأهله متصدرا للمجموعة، ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يقبع المريخ فى المركز الأخير برصيد 4 نقاط وودع آمال المنافسة.

آخر مباراة

وسقط النادى الأهلى في فخ التعادل أمام الهلال بدون أهداف في المباراة التي أقيمت في الخرطوم بالعاصمة السودانية.

أسند الاتحاد الافريقى الكاف تحكيم مباراة الاهلى والهلال للزامبى جانى سيكازوى حكم الساحة ويعاونه الكاميرونى ألفيس مساعد أول، وفاتسونى من ليسوتو مساعد ثاني، والكاميرنى بليس يفين حكماً رابعاً، فيما يقوم بدور المراقب اللقاء الإثيوبى ألمو مازينفيا، بينما اختير نوكونقو منسقا عاما للمباراة، والسيراليونى محمد فريمان منسقا أمنيا من قبل الكاف.

وباتت فرص الأهلى فى الصعود إلى دور الثمانية الأفريقى قوية، حيث يحتاج لتحقيق أى نتيجة إيجابية فى مباراة الليلة ضد الهلال السوداني، سواء الفوز أو التعادل بأى نتيجة، لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يحمل لقبها موسمين على التوالي.