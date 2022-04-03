شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يستأنف تدريباته الليلة استعداداً لمواجهة المصرى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، تدريباته اليوم الأحد في تمام التاسعة مساءً علي ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية، استعدادًا لملاقاة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري العام، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة، ضمن برنامج الإعداد لإستئناف المسابقات المحلية، من أجل التقاط الأنفاس بجانب الاحتفال مع أسرتهم بحلول شهر رمضان الكريم.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي اتفق مع فريق مصر المقاصة علي إقامة مباراة ودية يوم 5 أبريل الجاري علي ملعبه بالإسماعيلية، ضمن الاستعداد الاعدادي لمواجهة المصري البورسعيدي في بداية إستئناف المسابقات المحلية.

ووافق مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى على صرف بدل السكن لعشرة لاعبين مغتربين بالفريق بعد نوبة الاعتراض التي أطلقها هؤلاء اللاعبين لاسيما بعد الوعود التي قطعتها الإدارة بالنظر في هذه الازمة

وكان حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلى خصم 50 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في صفوف الفريق، بعد الأزمة الأخيرة وعدم نزول المران على أن تخصم بنسب من عقودهم.