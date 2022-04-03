شكرا لقرائتكم خبر عن عدم التعافي التام وراء استبعاد محمد هاني من قائمة مباراة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، محمد هاني من قائمة فريقه التي ستخوض مباراته ضد الهلال السوداني، اليوم الأحد، في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم تعافيه التام من الإصابة التي يعاني منها.

ويعاني محمد هاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة منذ المشاركة في مباراة بيراميدز بالدوري، قبل أن تتجدد عقب مشاركته في مباراة المريخ الأخيرة ببطولة إفريقيا.

ورغم مشاركة محمد هاني في مران الأهلي قبل يومين، إلا أن اللاعب اشتكى من بعض الآلام في الضامة ليقرر الجهاز الفني اكتفاء اللاعب في تدريبات تأهيلية وعدم مشاركته في مباراة الهلال واستبعاده من قائمة المباراة، حيث لم يتعاف اللاعب بشكل تام.

ويعد كريم فؤاد هو الأقرب لقيادة الجبهة اليمنى للأهلي في مباراة الهلال السوداني، حيث يحظى اللاعب بثقة الجهاز الفني خاصة عقب تألقه خلال مشاركته في مباراة المريخ السوداني الأخيرة وظهوره بشكل جيد.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها العاشرة مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

فيما شهدت القائمة ظهور محمود متولي بعد غياب طويل، واستبعاد محمد عبد المنعم؛ بسبب التخوف من تعرضه لأي احتكاك بعد إجراء عملية في أنفه والتي أصيب بكسر فيها خلال مباراة منتخب مصر ضد السنغال بالقاهرة.