شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر مدافعي الأهلي من انتفاضة هجوم الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبيه من انتفاضة وخطورة هجوم فريق الهلال السوداني قبل المباراة التي تجمعهما، اليوم الأحد، في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحذر موسيماني خط دفاع الأهلي من انتفاضة الهلال، حيث إنه سيدخل المباراة بضغط هجومي؛ لأنه ليس لديه بديل سوى الفوز لضمان الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بخلاف الأهلي الذي لديه فرصتان في الصعود وهو الفوز أو التعادل بأي نتيجة.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة التركيز الشديد في مباراة الغد من أجل حسم الصعود، واستمرار مشوار الفريق الأحمر في البطولة الإفريقية، التي يرغب في حصد لقبها للموسم الثالث على التوالي والـ11 في تاريخه، بعدما فوّت لاعبيه فرصة حسم الصعود من الجولات الماضية بمشواره في دور المجموعات الإفريقي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ويحتاج الفوز أو التعادل لضمان الصعود كثاني المجموعة إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.