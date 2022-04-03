شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والهلال.. الزامبى سيكازوى وش السعد على المارد الأحمر فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلى في العاشرة مساء الأحد، مع الهلال السودانى على استاد الأهلى والسلام، فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى.

أسند الاتحاد الافريقى الكاف تحكيم مباراة الاهلى والهلال للزامبى جانى سيكازوى حكم الساحة ويعاونه الكاميرونى ألفيس مساعد أول، وفاتسونى من ليسوتو مساعد ثاني، والكاميرنى بليس يفين حكماً رابعاً، فيما يقوم بدور المراقب اللقاء الإثيوبى ألمو مازينفيا، بينما اختير نوكونقو منسقاً عاماً للمباراة، والسيراليونى محمد فريمان منسقاً أمنيا من قبل الكاف.

وستكون مواجهة الهلال هى المباراة السابعة التي يديرها الزامبى للنادى الأهلى، حيث أدار 6 لقاءات من قبل، حيث فاز الأهلى في 4 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتذوق طعم الهزيمة مع الزامبى.

المباراة الأولى:

كانت للأهلى أمام القطن الكاميرونى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2013، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

المباراة الثانية:

أدار مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى فى نصف نهائى كأس الكونفدرالية 2014، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

المباراة الثالثة:

وأدار مباراة الأهلى ضد نادى الجيش الوطنى الرواندى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا موسم 2015، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

المباراة الرابعة:

وظهر فى إدارة مباراة الأهلى والوداد المغربى بذهاب نصف نهائى أفريقيا 2020 التى أقيمت فى المغرب وانتهت 2\0 للأحمر.

المباراة الخامسة:

وكانت المواجهة الخامسة للأهلى أمام المريخ السودانى بأولى جولات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا النسخة الماضية وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية.

المباراة السادسة:

آخر المباريات التى أدارها سيكازوى للأهلى كانت أمام صن داونز في النسخة الماضية أيضا في إياب دور ربع النهائي في جنوب أفريقيا وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

يدخل الأهلى اللقاء في المركز الثانى فى المجموعة الأولى لدورى الأبطال برصيد 7 نقاط، ويحتاج للفوز أو التعادل بأى نتيجة لضمان الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فيما يتربع على صدارة المجموعة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا برصيد 16 نقطة والذى حسم تأهله متصدراً للمجموعة، ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يقبع المريخ فى المركز الأخير برصيد 4 نقاط وودع آمال المنافسة.