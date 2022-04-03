شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفل لاعبو الأهلي بعيد ميلاد عمرو السولية في المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الأهلي، قبل انطلاق المران الأخير استعدادا لمباراته ضد الهلال السوداني مساء الأحد بختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية داخل التتش.

وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للوقوف على العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الهلال، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من مران الأهلي الختامي، وفقًا لقواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المتبعة قبل المباريات الرسمية التي ينظمها.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والهلال السوداني، بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين، للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء. وحضر الاجتماع من الأهلي سمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد إداريا الفريق، ومندوبا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» والهلال السوداني وطاقم التحكيم.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي خلال المباراة والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي الحارس الطاقم الفسفوري، فيما يرتدي فريق الهلال القميص الأزرق والشورت الكحلي ويرتدي حارس مرماه الطاقم الأسود.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وكذلك موعد انطلاق عمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية.

ويلتقي الأهلي والهلال السوداني في العاشرة مساء الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي لقاء الغد وفي رصيده 7 نقاط، ويحتاج الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي فى دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.