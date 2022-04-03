الوداد المغربي يمطر شباك بترو أتلتيكو الأنجولي بخماسية في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

اكتسح الوداد البيضاوي المغربي مساء السبت ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 5 /1، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ورفع الوداد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الفريق الأنجولي عند 11 نقطة في المركز الثاني، وكان الفريقان قد ضمنا صعودهما في وقت سابق لدور الثمانية عن المجموعة التي ضمت فريقا الزمالك المصري وساجرادا الأنجولي.

وتقدم يوفيل تسومو بالهدف الأول للوداد في الدقيقة 11، قبل أن يضيف أشرف داري الهدف الثاني في الدقيقة 29، فيما سجل زهير المترجي الهدف الثالث في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 56 أضاف أيمن الحسوني الهدف الرابع للوداد، غير أن بيدرو بينتو سجل هدف بترو أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 63، قبل أن يختتم مؤيد اللافي خماسية فريقه في الدقيقة 71.