مدرب السنغال يرد على مصر بشأن اتهامات العنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رفض أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، الاتهامات الموجهة له بشأن وصف تصرفات المشجعين السنغاليين بالعنصرية خلال مواجهة منتخب مصر في الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال سيسيه، في تصريحات عبر صحيفة "لو موند" الفرنسية ردا على سؤال بشأن اتهام المصريين لجماهير السنغال بالعنف والعنصرية: "سمعت أن جمهورنا غير ناضج لأنه طُلب منهم أن يكونوا وراء فريقهم".

وأضاف: "نحن عنصريون؟ هذا الأمر بعيد تماما عن الجماهير السنغالية، بالنسبة لي ليس هناك جدل في ذلك، ثقافتنا ليست عنصرية وماضينا ليس عنصريا".

وعن سبب شكره لجماهير السنغال بعد التأهل لكأس العالم، رد سيسه: "لو كان ملعب ديامينياديو يتسع لـ16 مليون مقعد لكان 16 مليون سنغالي قد حضروا بالفعل، عندما يكونون معًا لا شيء يمكن أن يوقفهم ولا يمكن أن يحدث شيء لنا، لطالما كان السنغالي متفرجًا وليس مؤيدًا، لكن العقليات تتغير".

وردا على استخدام الليزر من قبل الجماهير، أوضح سيسيه: "مَن الذي بدأ؟ أنا مدرب للسنغال منذ 7 سنوات، ولا يمكنني حتى إخبارك بربع ما نتعرض له عندما نسافر لخوض مباريات في قارة إفريقيا، أنا لست شخصًا يتذمر، لكن عليك أن ترى كيف يتم استقبالنا".

وتابع: "في بعض البلدان لم نتمكن من الدخول إلى غرف خلع الملابس بالملعب، واضطررنا إلى الانتظار في ساحة انتظار السيارات، يمكننا إلقاء اللوم على السنغال في كل شيء إلا غياب التيرانجا (كرم الضيافة)".

وانتقد سيسيه مستوى التحكيم الإفريقي قائلا: "ما يعيق تقدم الكرة الإفريقية هو التحكيم، أقولها، التحكيم فضيحة في القارة الإفريقية، نحن لا نتعرف كيف نتعامل مع هذا الأمر، حتى من يتم اعتبارهم حكام جيدين يخيبون الآمال، لما لا نلجأ إلى الحكام في أوروبا؟".

وواصل: "كثيرا ما يتحدث جمال بلماضي (مدرب الجزائر) عن مستوى التحكيم، وأنا أفهمته لأنني أعيش ذلك مثل المدربين الآخرين، مشاكل التحكيم لها عواقب، وفي كأس العالم سترى شيئًا آخر، الحكام لن تكون هي نفسها".

وأتم المدير الفني لمنتخب السنغال تصريحاته قائلا: "نحن ذاهبون إلى كأس العالم للفوز".

وأوقعت قرعة المونديال منتخب السنغال في مجموعة تضم كلا من قطر، هولندا، والإكوادور.

يُذكر أن منتخب السنغال تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (3-1) عقب انتهاء مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل (1-1).