مصدر في الأهلي لمصراوي: آلام العضلة الضامة وراء غياب هاني عن مباراة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، عن سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة أمام الهلال السوداني، مساء غد الأحد، على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن آلام العضلة الضامة وراء غياب محمد هاني عن قائمة الأهل لمباراة الهلال السوداني.

وأضاف:" اللاعب كان اشتكي من شد في العضلة الضامة بعد مباراة المريخ السوداني، ومن وقتها يخضع لبرنامج تأهيلي".

وأوضح، أن هاني لم في أي مران جماعي للفريق قبل مواجهة الهلال، لافتًا أن الجهاز الفني للأهلي فضل إراحته.

وأكد أن الشكوك لا تزال تحوم حول إمكانية مشاركة هاني أمام الاتحاد بالدوري، وفرص لحاقه بالمباراة المقرر لهاء مساء الأربعاء غير مضمونة.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم تدريباته استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها العاشرة مساء غد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي لقاء الغد وفي رصيده 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي فى دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.