قائمة الأهلي للهلال.. أزمة دفاعية وعودة متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي أمام الهلال غدا الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويفقد الأهلي جهود خمسة لاعبين في خط الدفاع بداعي الإصابة، وهم: محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، بدر بانون، محمد هاني، وأكرم توفيق.

وشهدت القائمة عودة محمود متولي مدافع الفريق بعد غياب طويل عن الملاعب، حيث انتظم مؤخرا في التدريبات الجماعية للأهلي بعد فترة تأهيل في قطر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

ويدخل الأهلي لقاء الغد وفي رصيده 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي فى دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.