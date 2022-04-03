"حسم التجديد في الصيف".. الخليج 365 يكشف مستقبل صلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

علم "الخليج 365" أن المفاوضات بين إدارة ليفربول ومحمد صلاح نجم الفريق، "هادئة" بعد التقارير التي أشارت إلى وجود رغبة من جانب النادي الإنجليزي لتجديد عقد قائد منتخب مصر.

ويسعى نادي ليفربول إلى تجديد عقد صلاح والذي ينتهي عام 2023، إلا أن "مو" اشترط الحصول على التقدير ماديًا من أجل البقاء في الميرسيسايد.

إدارة ليفربول بعدما عجزت عن التوصل لاتفاق مع صلاح أو وكيله رامي عباس حول التجديد، قررت تأجيل المفاوضات حتى الصيف المقبل مثلما فعلت مع النجم السنغالي ساديو ماني والذي ينتهي عقده 2023 أيضًا.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن مطالب صلاح المادية، حيث طالب صاحب الـ29 عامًا الحصول على ضعف راتبه تقريبًا من أجل التجديد أي ما يقرب من 400 ألف جنيه إسترليني.

وارتبط صلاح مؤخرًا بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان أو برشلونة، إلا أن النادي الباريسي يتفوق ماديًا في التوقيت الحالي من الناحية الاقتصادية لإقناع قائد منتخب مصر بالانتقال لمدينة الأنوار بحسب صحيفة "سبورت". طالع التفاصيل

وكان صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017، قادمًا من فريق ذئاب العاصمة روما في صفقة قدرت بـ50 مليون يورو، ليتوج "مو" بخمسة ألقاب مع "الريدز" وهم بريميرليج ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وأخيرًا كأس كاراباو.