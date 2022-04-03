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عمر جابر يغيب عن بيراميدز أمام الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن عمر جابر سيغيب لنحو أسبوع عن الفريق بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب المصري أمام السنغال في إياب الجولة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم السبت أن عمر جابر تعرض لإصابة قوية خلال مباراة السنغال في داكار بتصفيات المونديال، خرج على إثرها من ملعب اللقاء.

وأضاف أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بجذع في أربطة الكاحل، وكانت السبب الرئيسي في خروجه من المباراة.

وأوضح أن عمر جابر يحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع حتى يتعافى من الإصابة وحاليا يؤدي برنامجه المكثف مع الجهاز الطبي على أمل تجهيزه في أسرع وقت ممكن.

وبالتالي سيفقد بيراميدز جهود عمر جابر في مواجهة الزمالك يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ11 لبطولة الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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