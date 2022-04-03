الخليج 365 يكشف مستقبل النني حال رحيله عن آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

علم "الخليج 365" أن الدولي المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، حدد مستقبله حال رحيله عن "الجانرز" عقب نهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النني مع عملاق لندن بنهاية الموسم الحالي مما يحق له الانتقال والرحيل مجانًا لأي نادٍ يرغب في الحصول على خدماته.

وتلقى صاحب الـ29 عامًا، عدة عروض إنجليزية وإيطالية وتركية من أجل الحصول على خدماته، إلا أن النني حدد وجهتان نحو مستقبله.

الوجهة الأولى للنني بحسب ما علمه "الخليج 365"، وهو البقاء في إنجلترا خاصة أنه تلقى في يناير الماضي عرضًا من نيوكاسل إلا أن مايكل أرتيتا فضّل استمراره.

أما الوجهة الثانية وهو العودة إلى تركيا من جديد بشرط الانضمام إلى أحد الأندية الكبرى سواء جالاتا سراي أو فنربخشة.

وكان النني خاض تجربة في الملاعب التركية على سبيل الإعارة من خلال اللعب في صفوف بشكتاش خلال موسم (2019 - 2020).

ويعاني النني من قلة المشاركة مع آرسنال في الموسم الحالي، حيث لم يشارك الدولي المصري سوى في عشر مباريات بجميع المسابقات بواقع 422 دقيقة.

جدير بالذكر أن النني انتقل إلى آرسنال خلال ولاية أرسين فينجر في يناير عام 2016 في صفقة قدرت بـ13 مليون يورو تقريبًا.