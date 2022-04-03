الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الهلال السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

اختتم الأهلي مساء اليوم تدريباته استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها العاشرة مساء غد الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الهلال.

وقبل انطلاق المران حرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية داخل التتش، وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من مران الأهلي الختامي، وفقًا لقواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المتبعة قبل المباريات الرسمية التي ينظمها.

ويدخل الأهلي لقاء الغد وفي رصيده 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.